Paso de los Libres

Presos se amotinaron en una comisaría y atacaron al personal policial

Armados con chuzas, los internos prendieron fuego en su sector y arrojaron piedras a los efectivos.

Por El Litoral

Domingo, 11 de mayo de 2025 a las 12:14

Un grupo de presos realizaron un motín en la mañana de este domingo en una comisaría de Paso de los Libres.

Cuatro internos fueron los protagonistas del hecho. Prendieron fuego en su sector y tras romper las paredes, arrojaron piedras al personal policial.

Los efectivos tuvieron que ingresar a la celda utilizando gas lacrimógeno para reducir a los presos, quienes estaban armados con chuzas.

Luego de retirar a los internos de la celda, se controló el fuego. No se registraron víctimas fatales.

Aún se evalúa el daño material y el estado de salud de los presos.

Con información de Radio Sónica.

