Presos se amotinaron en una comisaría y atacaron al personal policial

Un grupo de presos realizaron un motín en la mañana de este domingo en una comisaría de Paso de los Libres.

Cuatro internos fueron los protagonistas del hecho. Prendieron fuego en su sector y tras romper las paredes, arrojaron piedras al personal policial.

Los efectivos tuvieron que ingresar a la celda utilizando gas lacrimógeno para reducir a los presos, quienes estaban armados con chuzas.

Luego de retirar a los internos de la celda, se controló el fuego. No se registraron víctimas fatales.

Aún se evalúa el daño material y el estado de salud de los presos.

Con información de Radio Sónica.