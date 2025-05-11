Golpe al narcotráfico: secuestraron droga con un valor de más de $6 millones

La Policía Federal desbarató una red de narcotráfico en la ciudad de Esquina. Se secuestraron varios elementos, dinero en efectivo y estupefacientes valuados en una cifra millonaria.

La investigación comenzó en 2023 por orden del Juzgado Federal de Goya, labor que permitió identificar a los involucrados en la comercialización de drogas.

El Juzgado ordenó, a través de Dra. Pozzer Penzo, con intervención de la Fiscalía Federal de Goya, representada por el Dr. De Guzmán, la realización de nueve allanamientos simultáneos en distintos barrios de Esquina. Como resultado se detuvieron a seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, todos mayores de edad.

Además, secuestraron elementos vinculados a la causa: 413,54 gramos de cocaína,162 gramos de marihuana, 12 teléfonos celulares, dos motos, una notebook y una tablet, tres balanzas de precisión, un arma de fuego con municiones y dinero en efectivo por aproximadamente dos millones de pesos.

En uno de los domicilios allanados, se halló droga fraccionada y elementos utilizados para su comercialización. El valor de los estupefacientes secuestrados asciende a más de 6.500.000 pesos.