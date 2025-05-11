La Policía de Corrientes informó este domingo que secuestraron armas de fuego, cartuchos y detuvieron a un hombre en la localidad correntina de Palmar Grande.

Efectivos policiales llevaron adelante dos ordenes de allanamientos en una vivienda de Palmar Grande, lugar donde hallaron un revolver, un rifle 22 y varios cartuchos de diferentes calibres.

Por el hecho, procedieron a la detención de un hombre mayor de edad, quien está vinculado al hecho que se investiga.

El detenido junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.