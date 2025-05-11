¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

paro universitario fiesta del chipá La Libertad Avanza
CORRIENTES

Secuestraron armas de fuego, cartuchos y detuvieron a un hombre

Tras allanamientos que se realizaron en horas del domingo en una localidad correntina. 

Por El Litoral

Domingo, 11 de mayo de 2025 a las 20:26

La Policía de Corrientes informó este domingo que secuestraron armas de fuego, cartuchos y detuvieron a un hombre en la localidad correntina de Palmar Grande. 

Efectivos policiales llevaron adelante dos ordenes de allanamientos en una vivienda de Palmar Grande, lugar donde hallaron un revolver, un rifle 22 y varios cartuchos de diferentes calibres. 

Por el hecho, procedieron a la detención de un hombre mayor de edad, quien está vinculado al hecho que se investiga.

El detenido junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.

