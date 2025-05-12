Cayó una banda que realizaba estafas: habían robado relojes importados y cadenas de oro

La Policía informó este lunes que desbarataron una banda que se dedicaba a realizar estafas en la ciudad correntina de Goya.

El hecho ocurrió el pasado 5 de mayo, cuando una mujer recibió una llamada de una persona que se hizo pasar por gerenta del banco. Mediante mentiras y de manera insistente, logró que la víctima creyera el relato.

La víctima, colocó dos relojes importados, cadenas y anillos de oro en una bolsa, ya que iba a pasar el Contador del banco a buscar. Alrededor de las 14:00 del mismo día, pasó por la casa de la mujer un hombre bien vestido y retiró la bolsa.

Cuando se dan cuenta de la estafa, inmediatamente radican la denuncia en la Comisaría 1º de Goya. Empezando así la investigación, se analizaron más de 24 horas de imágenes en al menos 10 cámaras de seguridad, tanto de SIS 911 como privadas.

Se pudo determinar que estás personas se desplazaban en una camioneta Ford Ranger color gris y que tendrían conexión tanto en Corrientes Capital como en Posadas, Misiones.

Primeramente se procedió al secuestro de la camioneta en la que desplazaban las personas y a la detención del dueño de la misma, de idéntica manera y con las órdenes de detención solicitadas por la Fiscalía de Goya, en la madrugada de hoy, se procedió a la detención de una pareja, ambos mayores de edad y que habrían sido quienes cometieron el hecho. Todas las detenciones fueron realizadas en la Ciudad de Corrientes Capital.

Estás personas serán trasladadas ante las autoridades judiciales de Goya, dónde serán indagadas por el delito.