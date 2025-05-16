Tras demorar a un joven, comprobaron que llevaba cuchillos

Un joven fue demorado en inmediaciones de calles Tierra del Fuego y IV Centenario luego de un alerta vecinal al advertir que observaba casas y vehículos estacionados.

Intervino personal del Destacamento San Marcos, que realizaba recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, quienes al llegar observaron al joven sospechoso.

Por tal motivo, tras su demora, comprobaron que tiene 28 años y según las primeras averiguaciones efectuadas se trataría del mismo que momentos antes habría cometido un hecho delictivo. Además, se determinó que poseía entre sus prendas dos armas blancas cuchillos tipo tramontina.