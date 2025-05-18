Un hombre murió apuñalado en una pelea: hay dos detenidos

La Policía Corrientes informó que el sábado un hombre murió apuñalado en una pelea en Virasoro. Aún se investigan las circunstancias del hecho.

La investigación se inició tras los sucesos ocurridos en el barrio Narciso Vega de la localidad de Virasoro, durante la noche del sábado. En el lugar se registró una pelea que terminó con la muerte de una persona.

Según las primeras averiguaciones, alrededor de las 23.30 por calle Esquina, entre San Francisco de la Cruz y Ayuí, un joven de apellido De Lima, de 24 años, participó de una pelea con otras personas. En el altercado sufrió heridas por un arma blanca, lo que produjo su muerte.

Durante el procedimiento policial se secuestró un machete, un teléfono celular, entre otros objetos de interés en el caso. Además, se detuvo a dos personas involucradas en el hecho. En tanto que el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local para realizar los exámenes de rigor.

Los demorados y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con los trámites del caso.

