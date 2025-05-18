Murió un joven luego de perder el control de su moto y caer sobre el asfalto 

La Policía de Corrientes informó que un motociclista murió en la madrugada del domingo tras despistar y caer sobre un asfalto en la localidad de Saladas.

Efectivos policiales fueron alertados de que por calle Defensa, entre Sargento Cabral y Leopoldo Lugones se había registrado un siniestro, donde un joven de 24 años de apellido Sánchez, perdió el control de la motocicleta Appia Stronger de 149 cc y cayó sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar del hecho.

Personal policial realizó las diligencias correspondientes en la zona del siniestro, mientras que en la comisaría local se continúa con la investigación para determinar las causas del accidente.