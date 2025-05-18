¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
CORRIENTES

Murió un joven luego de perder el control de su moto y caer sobre el asfalto 

El siniestro se registró en horas de la madrugada del domingo en la localidad correntina de Saladas. 

Por El Litoral

Domingo, 18 de mayo de 2025 a las 20:47

La Policía de Corrientes informó que un motociclista murió en la madrugada del domingo tras despistar y caer sobre un asfalto en la localidad de Saladas. 

Efectivos policiales fueron alertados de que por calle Defensa, entre Sargento Cabral y Leopoldo Lugones se había registrado un siniestro, donde un joven de 24 años de apellido Sánchez, perdió el control de la motocicleta Appia Stronger de 149 cc y cayó sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar del hecho.

Personal policial realizó las diligencias correspondientes en la zona del siniestro, mientras que en la comisaría local se continúa con la investigación para determinar las causas del accidente.

 

