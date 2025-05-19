Denuncian a un hombre por un presunto caso de zoofilia en Goya

Un hombre fue demorado acusado de un caso de zoofilia en la ciudad correntina de Goya, informaron este lunes fuentes policiales.

El hecho se dio en el barrio Devoto y se dio a conocer mediante las redes sociales del grupo de rescatistas Esperanza Animal Goya-Corrientes que contó que auxiliaron a una perrita en una vivienda de la zona suroeste de la ciudad.

Debido a ello, el sujeto de 61 años fue demorado en base a directivas de la Unidad Fiscal en turno.

La fiscalía por el momento ordenó solo una contravención de cinco días, se esperaría la ampliación de los hechos y resultados de examen de la mascota llamada “Zulaica”, precisó el periodista Juan Cruz Velázquez.

Se espera que la dueña de la mascota se convierta en querellante para evitar que el sujeto salga en libertad.

Los vecinos están preocupados, atribuyen que “es un peligro para la sociedad, una persona de estas características no puede quedar libre”, expresaron ante Hechos Goya.