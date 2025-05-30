El escalofriante testimonio de la niña que permitió la condena a un abusador sexual

"Mami, esto hace rato que lo vengo aguantando, desde que yo tenía seis años". El relato pertenece a la niña que fue abusada por su abuelo en la localidad de La Cruz y que el Ministerio Público de Corrientes dio conocer este viernes.

El testimonio que brindó la niña de La Cruz a su madre, que se asentó en la denuncia y fuera corroborado en Cámara Gesel para la investigación penal preparatoria de la UFIC de Paso de los Libres, es tan contundente como impactante.

Su exposición durante el juicio que terminó con la condena del abusador sexual abuelo político de la víctima, causó estupor pero también fue motivo de encomio por la valentía de lo dicho

"Mami, esto hace rato que lo vengo aguantando, desde que yo tenía seis años, y como vos me dijiste que yo tenía que cuidar a mi hermanita (...), en una oportunidad J. quiso hacer lo mismo con ella y entonces yo me metí para que me siga haciendo esas cosas a mi y no a ella", le dijo la niña abusada a la psicóloga que coordinó su testimonio en Cámara Gesel.

Más adelante, explicó incluso su sacrificio: "No te dije antes, mami, porque J. me amenazaba, me decía que si yo contaba a alguien le iba (sic) a matar a ustedes", acto seguido, la madre sostuvo que la niña rompió en llanto.

Vale decir que la víctima, a la hora de relatar estos hechos, de la forma en que lo hizo, tenía solamente ocho años.

EL CASO

El Tribunal de Paso de los Libres condenó a un hombre de 65 de años a la pena de 12 de prisión por abusar sexualmente de su nieta. Lo hallaron culpable de haber cometido abuso sexual simple contra una niña a quien amenazaba para mantener en silencio.

resolvieron calificar la pena como abuso sexual simple cometida por su autor con una duración en el tiempo, doblemente agravado por su calidad de guardador y por el grave daño psicológico causado a la víctima.

El hecho ocurrió en la ciudad de La Cruz en el lapso en que la menor de edad tenía entre 6 y 8 años de edad. El fallo destacó el enfoque de género como criterio obligatorio en este tipo de delitos.