Operativo cerrojo y horas de búsqueda por un joven que dormía en su casa

La Policia de Corrientes realizó un amplio operativo cerrojo en la zona del parque Mitre, costanera y centro. El motivo: buscaban de manera desesperada a un menor de 16 años que desapareció. En redes sociales se viralizaron videos de usuarios que son abordados por los agentes que les revisaron cada rincón de cada vehículo. Finalmente después de dos horas buscaqueda se confirmó que el menor estaba en su casa durmiendo.

Los padres del menor alertaron a la policía que buscaban desde hace horas a su hijo, quien no había asistido a la escuela porque "aparentemente" extravió su celular, informó a El Litoral la Policía. Él joven no volvió a su casa y ante la desesperación, los padres llamaron a todos sus amigos, con quien minutos antes, el joven había estado en la zona del Parque Mitres. Después de eso no supo más nada de él y en la casa no estaba porque llave no tenía y los padres habían cerrado todo.

Pero el joven se escabulló en el inmueble y logró ingresar a su habitación y se instaló en su dormitorio. Horas más tarde sus padres volvieron y lo encontraron sin enterarse de todo el procedimiento realizado ante la creencia de su desaparición.