Murió un soldado correntino luego de chocar contra un camión

Un joven soldado voluntario de 22 años oriundo de la localidad correntina de San Carlos murió luego de la colisión entre una motocicleta con un camión, sobre la Ruta Privincial 1, en Apóstoles, Misiones.

Fue identificado como Maximiliano Adrián Alvarenga quien estaba destinado en un cuartel de la ciudad de Oberá.

Fuentes policiales confirmaron que el choque ocurrió el jueves a la mañana cuando la víctima circulaba en su motocicleta y colisionó contra un camión de gran porte.

Se desplazaba en una Yamaha YBR 125 cc, con la cual impactó contra un Mercedes Benz 1517 guiado por un hombre de 55 años, según señalaron voceros del caso.

Producto del impacto, el motocicleta perdió la vida prácticamente en el acto.

Trabajó en el lugar personal de la comisaría jurisdiccional y de la Policía Científica, dependientes de la Unidad Regional VII, con asiento en Apóstoles