Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
CORRIENTES

Hallaron armas en un auto implicado en un robo

Por El Litoral

Viernes, 09 de mayo de 2025 a las 19:48

Tras la requisa de un automóvil implicado en un robo a mano armada ocurrido en las últimas horas en el cruce de las rutas privinciales 9 y 5, hallaron armas de fuego y proyectiles. Además, se determinó que el vehículo un Fiat Argo, poseía adulteraciones en sus numeraciones y era requerido por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires por estar denunciado como sustraído.

 


Se trató de un procedimiento del personal de la Comisaría de Distrito San Cosme en forma conjunta con la División de Investigación de la Unidad Regional I, San Luis del Palmar.
El vehículo que fue utilizado por los presuntos autores para llevar a cabo el delito que está siendo investigado para tratar de llegar a los autores del hecho.

