Fue atrapado con varias dosis de cocaína

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a una persona con dosis de cocaína en Paso de la Patria.

La detención ocurrió en una recorrida de prevención durante la Fiesta del Estofado, realizada en la localidad mencionada. Los efectivos divisaron a un hombre en actitud sospechosa, quien al notar la presencia policial intentó huir.

Tras una breve persecución, se demoró e identificó a un hombre mayor de edad de apellido Vallejos, que entre sus pertenencias cargaba bolsitas que contenían cocaína, sustancia confirmada luego de un narcotest que lo corroboró.

Se procedió al secuestro de 17 dosis, siendo un total de 11 gramos de cocaína.

El demorado fue trasladado hasta la comisaría correspondiente, donde se continuaron con los trámites de rigor.