Un automóvil chocó contra un caballo en una ruta de Corrientes

Un auto chocó el sábado a un caballo sobre Ruta Nacional N° 14, en proximidades de Playa Camiones de la ciudad de Alvear.

Al lugar asistió un móvil de la Policía tras ser alertado por un viajante que un vehículo había sufrido un accidente sobre el kilómetro 602 de RN 14.

Una vez en el lugar se constató que un automóvil marca Ford, modelo Ecosport, manejado por un hombre mayo de edad de apellido Magistrali, chocó contra un caballo suelto en la ruta.

El conductor es oriundo de Curuzú Cuatiá y se dirigía desde Encarnación, Paraguay, hasta la ciudad de Goya al momento del accidente.

Solamente se tuvo que lamentar daños materiales y el conductor junto a sus acompañantes fueron trasladados al hospital local con lesiones leves.

En el lugar se labraron las actas correspondientes y se informa que no hay inconvenientes para transitar ese tramo..