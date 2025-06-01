Incautaron escopetas, cuchillos y municiones tras allanamientos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que incautaron un importante arsenal de armas de fuego, municiones de diversos calibres y armas blancas en la localidad correntina de Palmar Grande.

Los allanamientos lo realizaron en horas de la mañana del domingo en dos domicilios de dicha localidad.

En el primer domicilio allanado, hallaron una escopeta calibre 28 marca Saurio modelo 300, vainas servidas, cartuchos calibre 28, una escopeta calibre 16 de marca Sole, vainas servidas, cartuchos de calibre 16, balines de plomo de fabricación casera y cuchillos de carnicero.

En el segundo procedimiento, los efectivos hallaron y secuestraron un rifle calibre 22 largo de marca Remington, un machete y varios cuchillos carniceros.

Todo el material incautado quedó a disposición de la autoridad fiscal interviniente y fue trasladado a la dependencia policial para continuar con los trámites legales correspondientes.