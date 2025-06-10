¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Masacre de Margarita Belén Gustavo Valdés
Policía de Corrientes Masacre de Margarita Belén Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
PASO DE LA PATRIA

Atraparon a un hombre con antecedentes penales tras cometer un robo

Recuperaron un celular y una computadora

Por El Litoral

Martes, 10 de junio de 2025 a las 18:48

En una rapida investigación, llevada a cabo por la guardia de prevención de la Comisaría Paso de la Patria, aprehendieron a un hombre implicado en un robo y recuperaron objetos sustraídos.


La Policía tomó conocimiento de un intento de robo en una casa, donde el autor habría violentado una ventana sin lograr ingresar. Posteriormente, se recibió una denuncia penal por parte de otro vecino, quien manifestó que su domicilio también había sido violentado y se habían sustraído una computadora marca Acer y un celular último modelo.
Gracias a la colaboración de un testigo, quien aportó una secuencia fílmica, se pudo individualizar al presunto autor y los efectivos realizaron un seguimiento y lo interceptaron en un domicilio cercano al lugar del hecho. 


Se le dio la voz de alto y se procedió a su demora, encontrándose en su poder los elementos sustraídos.
El individuo, mayor de edad y con amplio antecedente penal, fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD