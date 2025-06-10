Atraparon a un hombre con antecedentes penales tras cometer un robo

En una rapida investigación, llevada a cabo por la guardia de prevención de la Comisaría Paso de la Patria, aprehendieron a un hombre implicado en un robo y recuperaron objetos sustraídos.

La Policía tomó conocimiento de un intento de robo en una casa, donde el autor habría violentado una ventana sin lograr ingresar. Posteriormente, se recibió una denuncia penal por parte de otro vecino, quien manifestó que su domicilio también había sido violentado y se habían sustraído una computadora marca Acer y un celular último modelo.Gracias a la colaboración de un testigo, quien aportó una secuencia fílmica, se pudo individualizar al presunto autor y los efectivos realizaron un seguimiento y lo interceptaron en un domicilio cercano al lugar del hecho.

Se le dio la voz de alto y se procedió a su demora, encontrándose en su poder los elementos sustraídos.El individuo, mayor de edad y con amplio antecedente penal, fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones.