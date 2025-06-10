¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

puente Chaco-Corrientes Guaraní Valdés
puente Chaco-Corrientes Guaraní Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
LOMAS DE GONZALEZ

Acompañante de un chofer fue demorado con pedido de localización y paradero

Fue en un control vial donde la Policía solicitó documentaciones a los ocupantes de una camioneta.
 

Por El Litoral

Martes, 10 de junio de 2025 a las 20:10

En jurisdicción de la Comisaría de Distrito Lomas de Gonzalez, durante un control vial montado sobre la Ruta Provincial 5, demoraron el avance de una camioneta, en la cual detectaron que uno de sus ocupantes registraba pedido de localizacion y paradero por parte de la Justicia.


El procedimiento fue realizado a la altura del kilómetro 48 1/2 donde detuvieron la marcha de una Ford F100, para identificar a su conductor, y sus acompañantes.


En tal sentido detectaron que una de las personas tenía impedimento legal que ameritaba su comparencia ante el Juzgado Correccional N° 2 de la Ciudad de Corrientes Capital.


El demorado fue trasladado a la comisaría local, donde fue puesto a disposición de la Justicia.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD