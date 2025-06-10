Acompañante de un chofer fue demorado con pedido de localización y paradero

En jurisdicción de la Comisaría de Distrito Lomas de Gonzalez, durante un control vial montado sobre la Ruta Provincial 5, demoraron el avance de una camioneta, en la cual detectaron que uno de sus ocupantes registraba pedido de localizacion y paradero por parte de la Justicia.



El procedimiento fue realizado a la altura del kilómetro 48 1/2 donde detuvieron la marcha de una Ford F100, para identificar a su conductor, y sus acompañantes.



En tal sentido detectaron que una de las personas tenía impedimento legal que ameritaba su comparencia ante el Juzgado Correccional N° 2 de la Ciudad de Corrientes Capital.



El demorado fue trasladado a la comisaría local, donde fue puesto a disposición de la Justicia.