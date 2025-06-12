Se hacía pasar por policía de Corrientes y fue demorado: tenía una credencial falsa

Un joven intentó hacerse pasar por Policía de Corrientes con credencial falsa este miércoles por la noche y quedó demorado.

El sujeto junto a una mujer que lo acompañaba, se había presentado en la guarda de prevención de la Jefatura de la Policía para realizar un trámite administrativo,y luego solicitar una entrevista con las autoridades de turno. El mismo llevaba consigo una credencial policial que era falsa.

Ante la situación, las autoridades policiales iniciaron la búsqueda sobre sus identidades, lo que arrojó la falsedad del cargo por parte del hombre quien manifestó ser un funcionario policial.

No obstante, sí se pudo corroborar que la mujer que se presentó junto a él sí tenía el cargo de suboficial. Consecuentemente por la irregularidad del caso, se arrestó al joven y se lo traslado hasta la comisaría Primera Urbana. En el lugar, se inició una causa judicial por usurpación del título y y uso de documento público falso, con conocimiento de la autoridad judicial en turno.

En tanto, se investiga si la mujer que lo acompañaba, también fue víctima del estafador. Según resultados que se arrojaron, el hombre se movía ne la zona sur de la provincia con uniforme o alguna ropa que lo vinculaba como funcionario.

