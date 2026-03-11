Independiente empató 4-4 con Unión con un gol sobre la hora

Independiente empató de local 4-4 con Unión por la fecha 10 del Torneo Apertura. El equipo de Avellaneda perdía por tres goles y logró la igualdad en el último minuto.

El conjunto santafesino aprovechó errores defensivos del local y fue muy efectivo en el arranque. Así construyó una ventaja de 3-0 durante el primer tiempo y generó un clima de fuerte tensión en las tribunas.

Los hinchas del Rojo reaccionaron con cánticos contra los jugadores. Incluso un gol anulado a Julián Palacios, por posición adelantada, ya había despertado el malestar.

Más tarde, Mateo del Blanco marcó el tercer tanto de Unión y profundizó el descontento de la gente. Antes del descanso, Ignacio Pussetto descontó y dejó el marcador 3-1.

Empate agónico

En el segundo tiempo Independiente salió con otra actitud y volvió a meterse en partido. Gabriel Ávalos marcó de penal y achicó la diferencia. Sin embargo, Unión volvió a estirar la ventaja, pero el Rojo siguió insistiendo hasta que Ávalos anotó nuevamente.

Cuando el partido se terminaba, Juan Manuel Fedorco ganó de cabeza en tiempo de descuento y selló el 4-4 definitivo. A pesar de la remontada, los hinchas despidieron al equipo con silbidos por el flojo rendimiento mostrado durante gran parte del encuentro.