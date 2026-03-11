Plus de Refuerzo: cronograma de pago para estatales correntinos

El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de pago del Plus de Refuerzo de marzo para trabajadores provinciales activos y jubilados. El beneficio se liquidará de manera escalonada según la terminación del DNI.

El calendario comenzará el jueves 12 de marzo y se extenderá hasta el miércoles 18. En el caso de los DNI terminados en 4 y 5, el dinero estará disponible en cajeros automáticos desde el sábado 14.

Cronograma de pago