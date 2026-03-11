Plus de Refuerzo: cronograma de pago para estatales correntinos

El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de pago del Plus de Refuerzo de marzo para trabajadores provinciales activos y jubilados. El beneficio se liquidará de manera escalonada según la terminación del DNI.
El calendario comenzará el jueves 12 de marzo y se extenderá hasta el miércoles 18. En el caso de los DNI terminados en 4 y 5, el dinero estará disponible en cajeros automáticos desde el sábado 14.
Cronograma de pago
Jueves 12: DNI terminados en 0 y 1
Viernes 13: DNI terminados en 2 y 3
Lunes 16: DNI terminados en 4 y 5 (disponible en cajeros desde el sábado 14)
Martes 17: DNI terminados en 6 y 7
Miércoles 18: DNI terminados en 8 y 9