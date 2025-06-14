¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Detuvieron a dos hombres y secuestraron herramientas tras allanamientos en Corrientes

El procedimiento se realizó en horas de la mañana de este sábado en la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Sabado, 14 de junio de 2025 a las 12:17

La Policía de Corrientes informó este sábado que que detuvieron a dos hombres mayores de edad y el secuestraron herramientas relacionadas con una causa delictiva en curso.

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios, uno de ellos ubicado en la intersección de calles Ontiveros y Olivos, y el otro en una vivienda situada en calle Samuel Morse al 180 aproximadamente.

En ambos lugares, los uniformados lograron la detención de dos sujetos conocidos por los alias de "Taca" y "Pepo", además del secuestro de herramientas varias que serían de interés para la causa que se investiga.

Todo lo actuado fue puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras que los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se continúa con los trámites legales del caso.

