Detuvieron a dos hombres y secuestraron herramientas tras allanamientos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que que detuvieron a dos hombres mayores de edad y el secuestraron herramientas relacionadas con una causa delictiva en curso.

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios, uno de ellos ubicado en la intersección de calles Ontiveros y Olivos, y el otro en una vivienda situada en calle Samuel Morse al 180 aproximadamente.

En ambos lugares, los uniformados lograron la detención de dos sujetos conocidos por los alias de "Taca" y "Pepo", además del secuestro de herramientas varias que serían de interés para la causa que se investiga.

Todo lo actuado fue puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras que los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se continúa con los trámites legales del caso.