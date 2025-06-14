Corrientes: Policías salvaron la vida de una bebé que no podía respirar

La Policía de Corrientes dio a conocer este sábado que efectivos lograron salvar la vida de una bebé que no podía respirar.

Efectivos policiales fueron alertado de que una beba de 6 meses con problemas respiratorios necesitaba asistencia médica urgente en el barrio Esperanza.

Ante el hecho, el patrullero C-457 acudió al domicilio ubicado por calle Abitbol, donde la joven mamá, Anahí G. , pidió ayuda desesperada para su hija Kabih se tan solo 6 meses y que no podía respirar.

El personal policial actuó de inmediato realizando maniobras de estabilización a la pequeña y la trasladaron rápidamente al CAPS del barrio Dr. Montaña, donde fue recibida por doctor de turno que confirmó que la niña llegó estable y en buen estado de salud.