Gustavo Valdés Cammesa Unne
Corrientes: Policías salvaron la vida de una bebé que no podía respirar

El hecho se registró en horas de la madrugada del sábado en la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Sabado, 14 de junio de 2025 a las 12:46

La Policía de Corrientes dio a conocer este sábado que efectivos lograron salvar la vida de una bebé que no podía respirar. 

Efectivos policiales fueron alertado de que una beba de 6 meses con problemas respiratorios necesitaba asistencia médica urgente en el barrio Esperanza.

Ante el hecho, el patrullero C-457 acudió al domicilio ubicado por calle Abitbol, donde la joven mamá, Anahí G. , pidió ayuda desesperada para su hija Kabih se tan solo 6 meses y que no podía respirar. 

El personal policial actuó de inmediato realizando maniobras de estabilización a la pequeña y la trasladaron rápidamente al CAPS del barrio Dr. Montaña, donde  fue recibida por doctor de turno que confirmó que la niña llegó estable y en buen estado de salud.

