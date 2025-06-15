¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Detuvieron a un joven y secuestraron un arma blanca

El hecho se registró en horas de la tarde del domingo en la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Domingo, 15 de junio de 2025 a las 18:59

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a un joven y secuestraron un arma blanca en la capital correntina. 

Efectivos policiales realizaban operativos de control por calles 555 y Los Alpez, cuando visualizaron a un grupo de jóvenes que se encontraba merodeando cerca de una escuela observando el interior del mismo.

Por tal motivo,  procedieron a intentar identificarlos, pero los sujeto se dieron a la fuga. 

Sin embargo, lograron demorar a uno de ellos, tratándose de un joven de 20 años de edad, quien tenía en su poder un cuchillo 15cm largo. 

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados hasta la Comisaria Séptima Urbana a fin de continuar con los trámites de rigor.

