La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a un joven y secuestraron un arma blanca en la capital correntina.

Efectivos policiales realizaban operativos de control por calles 555 y Los Alpez, cuando visualizaron a un grupo de jóvenes que se encontraba merodeando cerca de una escuela observando el interior del mismo.

Por tal motivo, procedieron a intentar identificarlos, pero los sujeto se dieron a la fuga.

Sin embargo, lograron demorar a uno de ellos, tratándose de un joven de 20 años de edad, quien tenía en su poder un cuchillo 15cm largo.

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados hasta la Comisaria Séptima Urbana a fin de continuar con los trámites de rigor.