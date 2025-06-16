Cartuchos secuestrados y dos detenidos en diferentes procedimientos

La Policía de Corrientes informó que el domingo demoró a dos personas en la capital correntina. Además, se secuestraron cartuchos de pistola.

Efectivos fueron alertados por el sistema 911, durante la noche del domingo, sobre una persona que merodeaba y generaba disturbios en la vía pública. Por tal motivo, se llegaron a inmediaciones de calles Patagonia y tres Sargentos, donde demoraron e identificaron a un hombre de 53 años, quien se encontraba exaltado y en estado de ebriedad. Además, el sujeto contaba con antecedentes.

En otro operativo realizado en cercanías de calle Facundo Quiroga S/N, policías llegaron al lugar tras un alerta del sistema 911 que informaba sobre disturbios en la vía pública.

En el lugar se divisó a dos hombres que peleaban entre sí. Es por ello que se demoró e identificó a un hombre de 32 años conocido como "Gitanito", quien llevaba cartuchos de 9 y 22 mm entre sus pertenencias.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron las diligencias de rigor.