Un camión recolector chocó a una moto: hay una maestra jardinera herida

Un recolector de residuos chocó a una motociclista este miércoles cerca de las 08.30 en la ciudad de Corrientes. Si bien pudo levantarse, producto de la colisión, la persona que iba en la moto resultó con heridas leves por lo que tuvo que ser trasladada al hospital Escuela. El hecho ocurrió en el Barrio Pujol de la Capital.

Como se puede apreciar en las fotos, tras el impacto el rodado menor quedó debajo de una de las ruedas delanteras del camión de basuras. El siniestro ocurrió en inmediación entre la calle Rafael Obligado y Félix de Azara frente a la Escuela Nº 293.

La persona que conducía la moto era una maestra jardinera, que al presentar heridas en sus piernas tuvo que ser trasladado al hospital Escuela. marca Se trataba de una moto marca "Gilera Smach 110" .Personal de emergencia se hizo presente en el lugar y ayudaron a su traslado.

El conductor del camión sería un hombre mayor de edad de apellido Mierez y la mujer de la motocicleta de apellido Acuña. En la comisaría 11° urbana, se prosiguen con los trámites del caso.