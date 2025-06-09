Una moto patrulla y un móvil policial chocaron: hay un efectivo herido

La Policía de Corrientes informó este lunes que dos moto patrullas chocaron contra una camioneta de la fuerza durante una intensa persecución para lograr detener a un dos jóvenes en la capital correntina.

El incidente ocurrió durante la noche del domingo en la avenida Independencia, cuando los efectivos policiales iniciaron una persecución por la zona.

Producto del hecho, los policías terminaron colisionando contra una camioneta de la fuerza, resultando con heridas de consideración y ante lo cual fueron auxiliados y trasladados al Hospital Escuela, para su atención médica.

Finalmente, los jóvenes que eran perseguidos fueron atrapados y detenidos. Al respecto, en la Comisaría 18va se prosigue con los trámites del caso.