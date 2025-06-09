Corrientes: demoran a dos hombres con $700 mil y dos bolsas con carne

Dos hombres fueron demorados en un control rural en la localidad correntina de General Paz, informó este lunes la Policía.

El operativo ocurrió el domingo por la tarde en el acceso a la zona rural de Los Vences.

Personal de la Policía Rural y Ecológica de General Paz, a cargo del subcomisario Carlos Gómez, realizaba un control de rutina cuando detuvieron una Ford EcoSport roja. Iban dos hombres oriundos de San Luis del Palmar.

Al revisar el vehículo, los agentes encontraron varias bolsas con productos cárnicos y, dentro de una mochila, un revólver calibre .38 con cinco cartuchos, además de $700.000 en billetes de alta denominación y un billete de 100 dólares.

Según la fuerza, ninguno de los ocupantes pudo explicar el origen de lo que transportaban.

Ambos quedaron aprehendidos y fueron trasladados junto con lo incautado a la dependencia policial. Intervino la Fiscalía de turno, que inició actuaciones por tenencia ilegal de arma de fuego y supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la causa. Se siguen diligencias.