Trasladaba una vaca faenada de 250 kilos de manera ilegal

En la noche del viernes, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya realizaron un operativo de control caminero en un camino del paraje Paranacito, departamento de Goya.

Demoraron el avance de una camioneta Ford F-100 que transportaba una vaca faenada sin las medidas sanitarias necesarias ni documentación que acreditara la propiedad del animal.

El conductor, un hombre de 59 años, fue identificado mientras transportaba carne vacuna de manera clandestina en la caja de su camioneta, dentro de bolsas de nylon.

No contaba con la habilitación sanitaria correspondiente ni la documentación que autorizara el traslado.

Al no poder justificar la propiedad de la vaca, se dio aviso a la Fiscalía en turno.

Los cortes de carne vacuna fueron decomisados al comprobarse que no estaban aptos para el consumo humano, infringiendo las leyes sanitarias y normas de salubridad.

El hombre fue aprehendido y se iniciaron actuaciones judiciales por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.

El implicado y lo secuestrado fueron puestos a disposición del Ministerio Público en turno y trasladados a la base de la unidad policial.

Después de ser examinada por peritos veterinarios, la carne decomisada fue desnaturalizada.

Advierten desde la Policía que este tipo de operativos van a continuar dándose en todo el territorio provincial, montados de manera sorpresiva y en horarios variados a fin de garantizar la seguridad y salubridad de los productos que se trasladan.

Los controles camineros se efectúan sobre rutas provinciales en áreas urbanas con circulación hacia áreas productivas o bien con contacto con la ribera de los ríos.

