¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Teatro Juan de Vera Cámara de Diputados Unne
Teatro Juan de Vera Cámara de Diputados Unne
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SAN COSME Y PASO DE LA PATRIA

En una amplia investigación de robos hallaron cocaína y marihuana

Tras cuatro allanamientos recuperaron elementos vinculados con delitos y aprehendieron a dos personas
 

Por El Litoral

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 17:47

Una amplia investigación policial iniciada por denuncias de delitos ocurridos en San Cosme y San Luis del Palmar se llevaron a cabo cuatro allanamientos que derivaron en el secuestro de elementos de interés para la causa, así como de marihuana y cocaína.
Doe personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia.


Los operativos. en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, se llevaron a cabo en las localidades de Paso de la Patria y San Cosme, en lo que secuestraron rollos de cables de suministro de energía electrica, soporte de metal, y aisladores de porcelana, relacionados con otras causas judiciales.


En tanto que además incautaron dos plantines de marihuana así como 23 gramos de cannabis sativa y 3 gramos de alcaloide de cocaína, de acuerdo con la confirmación del narcotest realizado por realizados por la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.
Se iniciaron actuaciones por infracción a la ley de estupefacientes en la instancia Federal, donde una persona quedó imputada en por infracción a la Ley 23737.


Los allanamientos fueron llevados a cabo por personal de la Comisaría de Distrito San Cosme, Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, Comisaría de Distrito Paso de la Patria y el Área de Investigación de la Unidad Regional I.
Los elementos secuestrados fueron quedaron en resguardo policial y puestos a disposición de la Justicia.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD