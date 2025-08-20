En una amplia investigación de robos hallaron cocaína y marihuana

Una amplia investigación policial iniciada por denuncias de delitos ocurridos en San Cosme y San Luis del Palmar se llevaron a cabo cuatro allanamientos que derivaron en el secuestro de elementos de interés para la causa, así como de marihuana y cocaína.

Doe personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Los operativos. en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, se llevaron a cabo en las localidades de Paso de la Patria y San Cosme, en lo que secuestraron rollos de cables de suministro de energía electrica, soporte de metal, y aisladores de porcelana, relacionados con otras causas judiciales.

En tanto que además incautaron dos plantines de marihuana así como 23 gramos de cannabis sativa y 3 gramos de alcaloide de cocaína, de acuerdo con la confirmación del narcotest realizado por realizados por la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.Se iniciaron actuaciones por infracción a la ley de estupefacientes en la instancia Federal, donde una persona quedó imputada en por infracción a la Ley 23737.

Los allanamientos fueron llevados a cabo por personal de la Comisaría de Distrito San Cosme, Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, Comisaría de Distrito Paso de la Patria y el Área de Investigación de la Unidad Regional I.Los elementos secuestrados fueron quedaron en resguardo policial y puestos a disposición de la Justicia.