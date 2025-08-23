Plena madrugada fue sorprendido con una desmalezadora

Durante las recorridas nocturnas de rutina, efectivos de la Comisaría Primera de Goya aprehendieron a una persona que transportaba una cortadora de pasto eléctrica -desmalezadora- marca Sthill sin poder justificar su procedencia.



La detención ocurrió en horas de la madrugada, cuando los policías divisaron al individuo circulando en bicicleta con la cortadora.

Al ser identificado y consultado sobre la máquina, el sujeto afirmó que se la habían prestado, versión que no resultó convincente para los uniformados.



Ante la sospecha, los policías aprehendieron al individuo y secuestrar la cortadora.

