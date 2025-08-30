¿Y ahora? La polémica decisión de Cabré y Rocío Pardo a 5 meses de anunciar su boda

La decisión de Nicolás Cabré y Rocío Pardo a cinco meses de anunciar su boda generó sorpresa y polémica entre sus invitados. Lejos de la imagen romántica que mostraron en un principio, lo que más llamó la atención fue la posibilidad de que los invitados debieran pagar su propio cubierto para asistir a la celebración.

“A veces pasa que los que se casan ponen un poco de plata para que el valor de la tarjeta baje y no sea tan alto para los invitados”, explicó un periodista desde Córdoba, quien logró obtener varios detalles sobre el casamiento del actor y la bailarina.

Según revelaron, el casamiento se llevará a cabo el 5 de diciembre en una de las estancias más exclusivas del Valle de Punilla, cerca de Villa Carlos Paz. La elección del lugar buscó combinar lujo con naturaleza, y el predio contó con un casco histórico colonial que se mantuvo intacto desde el siglo XIX.

Según los datos que trascendieron, el salón preparado para la fiesta tiene una capacidad para 400 personas, pero solo 28 invitados podrán acceder al hospedaje. Eso dejó en claro que el casamiento estará planificado para los más cercanos.

LA LUJOSA BODA DE CABRÉ Y PARDO

Pero al polémica llegó cuando se conoció el valor del cubierto. Fue en Puro Show donde contaron que la tarjeta ronda los 100 dólares por persona, lo que equivale a unos 130 mil pesos. Ese precio influye la barra libre durante toda la noche.

Para quienes quisieran quedarse a dormir en la estancia, el valor ascendió a 200 dólares la noche por persona. Esa suma dejó en evidencia que la estadía se reservó para pocos afortunados: "Si quiero yo el fin de semana ocupar una de estas habitaciones, me dijeron alrededor de 200 dólares la noche por persona

Fuente: Paparazzi.

