Elecciones en Corrientes: dónde consultar los resultados oficiales del 31 de agosto

Más de 950.000 correntinos están convocados a las urnas este domingo 31 de agosto para participar de las elecciones provinciales y municipales 2025. En esta jornada se definirá el próximo gobernador y vicegobernador de la provincia, además de la renovación parcial de las cámaras legislativas y de las autoridades locales en 74 municipios.

La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse desde las 21:00 horas del domingo a través del sitio oficial del organismo: https://elecciones2025.corrientes.gob.ar/

Además, informó que ya está habilitado la consulta online del padrón definitivo para las elecciones del domingo 31 de agosto, donde los correntinos elegirán nuevas autoridades provinciales y municipales.

El padrón contiene la información correspondiente a 950.320 electores inscriptos, quienes podrán verificar su lugar y mesa de votación con solo ingresar su número de documento y género.

Además, ya se encuentran disponibles los 74 modelos de certificados de escrutinio por municipio y circuito electoral, los cuales serán utilizados por los partidos políticos durante la jornada.

La misma puede verse en el siguiente link: https://www.juscorrientes.gov.ar/junta-electoral/elecciones-2025/certificados-de-escrutinio-provisorios-para-partidos-politicos-elecciones-31-de-agosto/

¿Qué se vota?

Durante esta elección se renovarán cinco bancas en el Senado provincial y quince en la Cámara de Diputados. A nivel municipal, los votantes elegirán intendentes, concejales y consejeros escolares en 73 localidades, incluida la ciudad de Corrientes.

El proceso se realizará mediante boleta partidaria, también conocida como “lista sábana”. Los electores pueden optar por una lista completa o combinar tramos de diferentes partidos.

En caso de que ninguna fórmula alcance el 45% de los votos válidos o el 40% con una diferencia superior al 10% respecto del segundo, se realizará una segunda vuelta el 21 de septiembre.

Consulta del padrón

La Junta Electoral habilitó la consulta del padrón definitivo en el sitio padron.corrientes.gob.ar. Ingresando el número de DNI y el género, los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación, número de mesa y orden.

Siete fórmulas en carrera

Siete alianzas políticas competirán por la gobernación:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard

La Libertad Avanza: Claudio Almirón – Evelyn Karsten

Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza

Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones

Encuentro por Corrientes – ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo

Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago

Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano

Jornada clave

Estas elecciones se realizan de forma desdoblada respecto a las nacionales, previstas para el 26 de octubre. Esta decisión busca evitar superposiciones y facilitar la organización del acto electoral. La participación ciudadana será determinante para definir el rumbo político de Corrientes en los próximos cuatro años.