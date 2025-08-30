Un incendio en el basural de Riachuelo movilizó a tres dotaciones de bomberos

Un incendio de importantes dimensiones se registró este viernes por la tarde en el basural municipal de la localidad de Riachuelo, lo que generó preocupación entre los vecinos y una inmediata respuesta de los equipos de emergencia. Por lo que tres dotaciones trabajaron para evitar su propagación. Este sábado se registraron llamas en la zona de empalme en Santo Tomé, según pudo saber El Litoral, el fuego fue controlado.

El incendio en Riachuelo fue reportado por el Jefe de Bomberos de esa localidad, quien alertó al personal de guardia sobre el avance de las llamas. Rápidamente acudieron al lugar los Bomberos Voluntarios de Riachuelo, efectivos del Cuartel de Capital y Bomberos de la Policía de Corrientes, quienes trabajaron de manera conjunta para sofocar el fuego.

gentileza Bomberos Voluntarios de Corrientes

Las tareas de contención demandaron un despliegue coordinado de varias dotaciones, que lograron controlar la situación y evitar que el foco ígneo se expandiera a sectores cercanos.

Fuego en Santo Tomé y alerta provincial

Incendio en Santo Tomé

Otro hecho se registró este sábado alrededor de las 14, en la ciudad de Santo Tomé, un vecino alertó sobre un incendio de pasturas en la zona del empalme. Hasta allí acudieron dos dotaciones de bomberos, que al llegar encontraron trabajando a la empresa Bosques del Plata. En una labor coordinada, lograron sofocar el fuego y controlar la situación.

Tras horas, lograron combatir el incendio en Santo Tomé

Estos episodios se enmarcan en un escenario provincial de peligro elevado de incendios, según los últimos informes del Ministerio de Producción. Por lo que insisten en que la combinación de altas temperaturas, sequía y vientos aumenta el riesgo y recuerdan a la población la necesidad de evitar quemas de residuos, fogatas y cualquier actividad que pueda generar chispas.