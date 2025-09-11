Incautaron una camioneta buscada por una causa narco en Corrientes

Sobre la Ruta Nacional 16, la Policía del Chaco interceptó una camioneta con pedido activo de secuestro del año 2018 por una causa federal de infracción a la Ley 23.737, de un Juzgado Federal de Corrientes.

El operativo vial se desarrolló alrededor de las 11.30 de este jueves, en el denominado Puesto de Control Móvil, ubicado en el kilómetro 10, del mencionado corredor vial.



En ese punto personal de Policía Caminera interceptó una Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 34 años, domiciliado en la provincia de Corrientes.



Al consultar la patente colocada del rodado con la plataforma MinSeg Virtual, se detectó un pedido de secuestro activo, solicitado por la Prefectura Naval Argentina en 2018, en una causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención del Juzgado Federal N°2 de Corrientes.

La División Verificación Vehicular realizó el control físico del rodado para ser entregado a las autoridades judiciales.



En las próximas horas será trasladado a Corrientes en tanto que la investigación continuará para conocer la implicancia que podría tener el conductor en el delito.

Cabe señalar que el MinSeg Virtual, fue creada en el año 2014, a través de la Subsecretaría de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Nación.



Está destinado al uso del personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales y policías provinciales, así como también a funcionarios de diferentes áreas del ámbito de la seguridad.