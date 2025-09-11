Rompía las cosas de la casa de su mamá y luego resistió a su arresto

Este jueves al mediodía, un hombre de 21 años fue aprehendido por la Policía en el barrio Esperanza, tras el desesperante llamado de su mamá por su agresiva reacción de romper todas sus pertenencias.

Al llegar un móvil de la Comisaría 14° Urbana el violento individuo insultó a la Policía, incitaba a la pelea y se mostró muy agresivo cuando trataron de reducirlo.

De todos modos fue demorado y trasladado hasta la dependencia policial, donde la Fiscalía en turno dispuso que se inicien actuaciones por "supuesta resistencia a la autoridad".

Fue identificado como Luis Edgardo A.quien fue puesto a disposición de la Justicia, donde se determinará además la implicancia de sus acciones en el domicilio materno.

Cabe señalar que la mujer había llamado al Sistema Integral de Seguridad (911) luego de notar la actitud hostil de su hijo, en su domicilio ubicado en las 91 Viviendas del barrio Esperanza, tras lo cual se desplazaron al lugar dos unidades móviles de la Comisaría 14° por razones de jurisdicción.