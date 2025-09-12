El STJ confirmó 8 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de una mujer

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes confirmó este viernes la condena a ocho años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una menor en una estación de servicio en la localidad correntina de Esquina.

El acusado es Francisco Iván Cirimele, a quien se lo sentenció por el delito de abuso sexual con acceso carnal.El hecho ocurrió el 6 de abril de 2019 en el municipio luego de que el acusado llevara a la víctima en su camioneta tras una salida a un local bailable.

Según lo establecido en la sentencia, el acusado desvió el trayecto acordado y se dirigió a una estación de servicio, donde inmovilizó a la joven y accedió sexualmente pese a su resistencia.

La víctima logró escapar y fue asistida por empleados del lugar, quienes dieron aviso y la ayudaron a regresar a su domicilio. Posteriormente, realizó la denuncia correspondiente.

FUNDAMENTO DEL FALLO:

En su análisis del caso, el ministro del STJ, doctor Alejandro Chain, señaló que el fallo condenatorio se basó en pruebas válidas, entre ellas el testimonio de la víctima, respaldado por un examen médico, un informe psicológico y declaraciones de testigos presenciales. Además, destacó que la jurisprudencia admite como suficiente la declaración de la víctima, siempre que sea coherente y esté acompañada de otros elementos que fortalezcan su credibilidad.

El voto del doctor Chain fue acompañado por los ministros Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez (presidente) y Fernando Augusto Niz. Por su parte, el doctor Eduardo Gilberto Panseri adhirió al fallo, aunque expresó una diferencia formal sobre el orden de votación.

La Sentencia Nº 200/25 deja firme la condena dispuesta por la Sentencia Nº 47/23, confirmando la responsabilidad penal del acusado.