Fue condenado a 9 años de prisión por el abuso sexual a una joven de 13 años

El Tribunal de Juicio Unipersonal de Paso de los Libres a cargo de Marcelo Fleitas resolvió en una “audiencia de cesura”, sentenciar a 9 años de prisión a Gustavo Javier Lezcano (38) hallado penalmente responsable del delito "abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización".

Los hechos ocurrieron en la siesta del 30 de noviembre de 2023 cuando atacó a una estudiante de 13 años en una paradade colectivo, cuando la joven esperaba yb colectivo urbano para ir al colegio.

La Fiscal de Juicio, Daniela Di Tomaso, pidió “la pena de 10 años de prisión para Lezcano por el daño físico y emocional que le provocó a la menor” y requirió que “se lo declare reincidente”.

La defensa ejercida por la Susana Ferreira, sostuvo que “la pena solicitada por la Fiscal es excesiva” y solicitó “prisión domiciliaria” para su defendido.

En sus argumentos de la condena, el juez Fleitas consideró “las circunstancias y el daño ocasionado a la víctima”, como así también el antecedente penal del imputado ya que “posee una condena por abuso sexual”, según publicó Ignacio Villanueva de Confirmado.com.ar.

Por otra parte, el magistrado ordenó la continuidad de la prisión preventiva y el traslado del detenido a la Unidad Penal Nº 11, situada en Paso de los Libres.

Fisalía

En sus argumentos, la Fiscal señaló que "el ataque ocurrió de manera sorpresiva mientras la adolescente se encontraba sola esperando el colectivo para ir a la escuela. Ocurrió en horas de la siesta de un día de verano libreño, donde no suele haber personas en la calle, cuestión conocida por todos y que fue aprovechada por el acusado con la intención de procurar su impunidad” y añadió "Lezcano, se valió de una extrema violencia contra la adolescente para someterla”.

Sobre las secuelas físicas y psíquicas que sufrió la víctima, la funcionaria resaltó “presentó hematomas en el rostro, contusión en zona del cuello, traumatismo nasal y dolor en el abdomen. Lesiones que la adolescente tuvo que soportar hasta 3 meses después del hecho.

El daño psíquico que la adolescente manifestó en Cámara Gesell, su miedo de salir y que si alguien se acercaba ya le daba miedo. Todos los testigos que tomaron contacto con la menor, la describieron llorando, desesperada, angustiada, desbordada. Lo que ilustra el impacto que tuvo en ella esta situación. La mamá nos contó como su hija no pudo usar más esa parada de colectivo, que tienen que ir a otra que está varias cuadras después y siempre acompañada”.

La funcionaria, destacó ante el Tribunal, “las circunstancias del hecho revelan un accionar premeditado y extremadamente violento contra una menor de edad, que se encontraba sola y desprotegida, con la intención de someterla sexualmente” y enfatizó como agravante “la personalidad del acusado, se revela con una peligrosidad extrema, evidenciada por su gravísimo antecedente condenatorio por otro abuso sexual agravado con arma hacia otra mujer lo que reviste de especial peligrosidad a un sector vulnerable de la población. Ello sumado a su conducta evasiva post-delito, y su intento consciente de simular una incapacidad mental para eludir la justicia”.

En ese sentido pidió que se lo declare reincidente, como así también que se le aplique la pena de 10 años de prisión”.

Asesora

La asesora de Menores, Fiorella Cusinato, estuvo de acuerdo con las fundamentaciones de la Fiscal, y la solicitud de 10 años de prisión, “por el delito contra la integridad sexual y el perjuicio causado a la víctima”, agregando “el intento de simular su incapacidad mental, para eludir su responsabilidad penal”.

Defensa

A su término alegó la Defensora Oficial, Susana Ferreira en representación de Lezcano, quien calificó a la pena solicitada por la Fiscalía como “excesiva” y subrayó “debemos tener en cuenta la salud mental del imputado, evidenciada en pruebas, pruebas que surgieron y fueron presentadas en este debate, por lo que Lezcano necesita medicación y un acompañamiento”.

La defensora pidió la prisión domiciliaria para el acusado y en caso de no tenerse en cuenta ese pedido, solicitó que cumpla la pena en la Unidad Penitenciaria Nº 9 o Nº 11 de Paso de los Libres, para no perder contacto con sus familiares y distinguió la atención de su madre.

Fallo

Tras un receso de 15 minutos, el Tribunal de Juicio Unipersonal, constituido por el Dr. Marcelo Fleitas, y asistido por el Dr. José Monti, resolvió la pena de nueve años de prisión para Gustavo Lezcano.

En una sucinta fundamentación, el magistrado consideró “las circunstancias y el daño causado a la adolescente,” como así también que el “imputado es una persona grande en relación a la víctima”, ejerciendo violencia para someterla, en condiciones físicas desiguales.

Por otra parte, el juez tuvo en cuenta, los antecedentes penales del acusado, una condena por abuso sexual.

Por todo ello, también ordenó la continuidad de la prisión preventiva y el traslado del detenido a la Unidad Penal Nº 11, situada en Paso de los Libres, por lo que entendió que “el peligro de fuga es sumamente amplio”.

