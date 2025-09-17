Buscan a un operario de un remolcador que cayó a las aguas del Paraná

En la zona de Itá Ibaté desde la noche del martes se despliega una intensa labor de búsqueda del cuerpo de un operario de un buque mercante que cayó a las aguas del Río Paraná y desapareció.



Sucedió pasadas las 20.30 en el kilómetro 1401 margen izquierda cuando dieron aviso del incidente, ocurrido en un remolcador cuyo nombre sería "Cruz del Sur".



En respuesta inmediata, salieron en tareas de búsqueda embarcaciones oficiales de la fuerza con asiento en Ita Ibaté e Ituzaingó, que desplegaron rastrillajes que hasta el momento resultaron infructuosos.



Segun pudo saber este medio, la persona desaparecida sería operario de un buque mercante que realizaba tareas en la zona de cubierta cuando cayó al agua. Fue identificado como H.S., cuyo cuerpo aún no pudo ser localizado.

