Justicia de Corrientes Lluvia en Corrientes Ministerio de Educación
Caos en el puente Chaco-Corrientes: un choque en cadena genera un corte de tránsito

Al menos cuatro autos se vieron involucrados en un accidente a la altura del kilómetro 2,2. Se reportaron heridos y se estima que el tránsito volverá a la normalidad en las próximas cuatro horas.

Por El Litoral

Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 16:39

Un choque en cadena generó un corte total del tránsito sobre el Puente General Manuel Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes.

El siniestro vial, que involucró a al menos cuatro autos, se registró cerca de las 16:20, a la altura del kilómetro 2,2, según las primeras informaciones.

En el lugar trabajan las fuerzas de seguridad nacional y provincial, además de personal de salud para asistir a los heridos.

Por el momento, no se confirmó la gravedad de las lesiones.

Las autoridades recomiendan a los conductores no utilizar la vía hasta que la situación se normalice, que se estima será recién dentro de las próximas cuatro horas.

