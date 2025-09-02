Corrientes: condenaron a un hombre a 6 años de prisión por abusar sexualmente de su amiga

El Tribunal Oral Penal de Corrientes condenó este lunes a Maximiliano Rivas a seis años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, en perjuicio de una joven con la que mantenía una relación de amistad. El hecho fue denunciado en agosto de 2018.

Según la acusación, la víctima relató que se sintió descompuesta tras ingerir bebidas alcohólicas junto al imputado y un grupo de amigos en el parque Camba Cuá. Afirmó que se quedó dormida completamente vestida y, en ese estado de indefensión, Rivas habría abusado sexualmente de ella.

El tribunal estuvo integrado por el doctor Román Facundo Esquivel como presidente, y los vocales doctores Ariel Héctor Gustavo Azcona y Rosa Elizabeth Ascona. La acusación fue sostenida por el fiscal Jorge Omar Semhan, junto con la querellante doctora Mirta Liliana Gómez. En tanto, la defensa de Rivas fue ejercida por la doctora María Marta Correa.

La sentencia fue dictada en el marco de lo dispuesto por el artículo 119, tercer párrafo del Código Penal Argentino, que sanciona los abusos sexuales agravados.