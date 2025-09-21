Hallaron el cuerpo de un hombre en el río Paraná

Este domingo, Prefectura Naval Argentina informó que hallaron un cuerpo sin vida en el río Paraná.

Según la información inicial, el cuerpo estaba acompañado de documentación a nombre de Villalba Alexis Ezequiel, un joven de 22 años que se había arrojado desde el Puente General Belgrano el pasado 21 de julio de 2025.

Cerca del mediodía, efectivos de la División Patrulla Fluvial se dirigieron a la zona del paraje Humerez Hormiga-Puerto Vilelas, en colaboración con la Prefectura, luego de recibir el aviso de pescadores sobre el hallazgo.

En el lugar constataron la presencia del cuerpo y procedieron a trasladarlo hacia el paraje Las Tres Bocas.

Intervino personal del gabinete científico del Poder Judicial, que secuestró la documentación encontrada y, por orden de la justicia, el cuerpo fue trasladado al INCIF, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.