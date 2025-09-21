Corrientes: dos personas murieron tras caer de una motocicleta

La Policía de Corrientes informó que este domingo se produjo un accidente en la capital correntina, donde dos personas murieron tras caer sobre la cinta asfáltica mientras iban a bordo de una motocicleta.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, alrededor de las 5.30, cuando por razones que aún se investigan, dos personas que iban a bordo de una motocicleta, perdieron el control de la misma sobre avenida Maipú y calle Giusti.

Se identificó a dos personas mayores de edad, Blanco de 32 años y Acevedo de 28, quienes manejaban una motocicleta marca Honda, modelo CB1 de 125cc. Tras perder el control del rodado, ambos cayeron contra la cinta asfáltica muriendo en el lugar.Los efectivos que acudieron al lugar de los hechos investigan si hubo otro vehículo involucrado y otros detalles que ayuden a reconstruir la escena.

En el sitio se realizaron las diligencias del caso, que se continúan en la comisaría correspondiente.

