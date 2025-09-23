¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Sigue la recuperación

Atelectasia, el cuadro médico que atraviesa Thiago Medina: qué es

El joven continúa internado, luchando por su vida y se van conociendo más detalles de su estado de salud.

Por El Litoral

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 10:23


Thiago Medina continúa internado y sigue luchando por su vida. Su familia y seres queridos se encuentra acompañándolo, mientras que la gente que lo sigue está atenta a cada información que dan a conocer.

Después de un fin de semana de no saber nada, Daniela Celis dio a conocer el nuevo parte médico a través de sus redes sociales y siguió pidiendo cadena de oración para que el papá de sus hijas pueda salir adelante.

Según contó Daniela, el exparticipante de Gran Hermano fue diagnosticado con atelectasia, una complicación pulmonar que ella describió de forma sencilla como “un tapón de moco".

Qué es la Atelectasia, el cuadro médico de Thiago Medina

Según la información de Johns Hopkins Medicine, la atelectasia es el colapso de los espacios aéreos del pulmón, lo que impide que el tejido pulmonar se expanda correctamente y dificulta la oxigenación de la sangre.

Esto puede desatarse de dos maneras diferentes: una forma obstructiva, que se produce cuando algo bloquea las vías respiratorias, y otra no obstructiva, que ocurre por factores externos que presionan los pulmones o por la falta de una sustancia llamada surfactante pulmonar.

FUENTE: minutouno.com

