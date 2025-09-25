Una mujer fue alcanzada por una bala perdida cuando realizaba compras en un kiosco

La Policía de Corrientes informó que el martes una mujer fue alcanzada por un disparo mientras realizaba compras en un kiosco de Gobernador Virasoro. Se trató de una bala perdida disparada desde un domicilio cercano.

Ocurrió en el barrio Narciso Vega de la localidad del interior, cuando una mujer mayor de edad, identificada con el apellido Espíndola, realizaba compras en un kiosco. De manera sorpresiva sintió un ardor en su brazo, por lo que se trasladó por sus medios hasta el hospital local.

Una vez en el nosocomio, Espíndola fue examinada y se constató que su herida era compatible con un disparo de arma de fuego. Aunque no supuso un riesgo para su vida, se realizó la denuncia correspondiente.

Las primeras averiguaciones apuntan a un domicilio ubicado a unos 50 metros del kiosco, donde en una discusión familiar se pudo efectuar el disparo que lesionó a Espíndola.

La investigación permitió la individualización del autor del disparo y se espera su detención tras la autorización judicial correspondiente.

