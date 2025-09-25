Goya: un menor atacó a otro con una honda y lo dejó gravemente herido

Un menor fue herido de gravedad este miércoles a la tarde tras ser impactado por una honda en la localidad correntina de Goya. El joven de 15 años presentó lesiones en la cabeza, por lo que fue inmediatamente hospitalizado.

Según la información policial, el hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Timbó y Monseñor D’Andrea, cuando fue alcanzado por un elemento tirador que contenía una piedra. El autor de la agresión fue otro menor.

El padre de la víctima fue quien trasladó al joven al hospital pediátrico local, donde, luego de ser examinado, se decidió su derivación al hospital Pediátrico Juan Pablo II de la ciudad capital para la realización de estudios complementarios, debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades policiales informaron que se encuentran realizando las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias del hecho.