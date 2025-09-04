Alvear: recuperaron dos ovejas que fueron denunciadas como sustraídas

Luego del allanamiento a una vivienda del paraje Pancho Cué, ubicado a 10 kilómetros de la localidad de Alvear, en el marco de una causa por abigeato, recuperaron dos ovejas que fueron denunciadas como sustraídas por un vecino de la zona.



El operativo llevó a cabo personal uniformado de la Policía Rural y Ecológica de Alvear, en colaboración con directivas de la Fiscalía en turno que solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías.



Los efectivos, después de tomar conocimiento del delito, se movilizaron en la recolección de datos e investigación que incluyó el rastreo de los ejemplares de ganado ovino.

En la propiedad s".



Los ejemplares fueron secuestrados de manera preventiva antes de ser reconocidos por su dueño quien se mostró muy agradecido por la respuesta policial, al explicar que los animales para él tienen un alto valor sentimental, ya que los crió como mascotas.

En relación con el expediente judicial, un hombre mayor de edad fue aprehendido en relación