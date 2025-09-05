Empate en Parada Pucheta, cambió el ganador en Lomas de Vallejos y un voto define Sauce

n Hasta la mesa 2606 (San Carlos) se escrutó anoche al cierre de esta edición en la legislatura correntino donde se realiza el recuento de votos de las elecciones del domingo. Este viernes por la mañana se definirá la elección en la localidad de Sauce, donde el candidato de la alianza encabezada por el peronismo “Construyendo Futuro”, se impuso por 1 voto a “Vamos Corrientes”.

En Sauce hay 486 votos recurridos que modificarían el resultado de la elección.

Pero antes se definió la compulsa de Lomas de Vallejos, donde se había impuesto el “Frente Lomas Porá”, un desprendimiento del oficialismo provincial, con 501 votos, con 489 de Vamos Corrientes. Los escasos 12 votos que separaban a liberales, nuevistas, la Coalición Cívica ARI, Proyecto Correntino, entre otros, se revirtieron y se impusieron los radicales.

Otra de las novedades fue lo sucedido con las mesas de Parada Pucheta, donde según el recuento provisorio, había ganado la alianza Unidos por Pucheta (Forja, Nuevo, Autonomista, Cico, etc), por apenas 10 votos.

Según informaron fuentes oficiales, el recuento ya se realizó y hubo planteos judiciales. Los resultados arrojan un empate y la elección debería volver a realizarse como sucedió en 2021 con la localidad de Mariano I. Loza.

El recuento definitivo finalizaría el sábado por la mañana, cuando se realice el acto de clausura del acto eleccionario.

