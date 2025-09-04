Doblete de Lionel Messi en su despedida de la Argentina

Argentina le ganó 3-0 a Venezuela en el estadio Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas gracias a los goles de Lionel Messi por duplicado y Lautaro Martínez.

El correntino José Manuel López quedó afuera de los jugadores que estuvieron a disposición de Lionel Scaloni para el encuentro de este jueves.

El equipo argentino controló las acciones sin mayores sobresaltos y se llevó una victoria valiosa en una jornada marcada por la emoción, ya que Leo disputó el último duelo en condición de local en una Clasificatoria al Mundial.

Ahora, la Albiceleste visitará este martes desde las 20 a Ecuador con la certeza de que nadie le arrebatará la cima de las Eliminatorias porque tiene 38 puntos frente a los 28 de Brasil, su escolta más próximo.

Messi vivió una noche más que especial en el Monumental: brindó un espectacular show en su último partido oficial en el país, en el encuentro de la Selección Argentina frente a Venezuela, en la fecha 10 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

A los 39 minutos del primer tiempo, Leandro Paredes envió una espectacular y precisa habilitación para Julián Álvarez. La Araña controló, pisó el área y engañó a los defensores venezolanos. Podría haber rematado y finalizar la jugada, pero eligió asistir al capitán: se la cedió a Messi, quien la picó y puso el 1-0 para la Albiceleste.

"Que de la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar", cantó con euforia la hinchada, en una de las tantas ovaciones que recibió la Pulga en toda la noche.

En la segunda mitad, a los 31 minutos, participó en el segundo gol de la Albiceleste. Sacó rápido en un tiro libre, Nico González envió un centro preciso al área y Lautaro Martínez conectó de cabeza para el 2-0. Y, poco después, tras una conexión con Thiago Almada, la empujó abajo del arco para el 3-0. De esta manera, selló su doblete, llegó a ocho goles en el torneo, superó a Luis Díaz y es el máximo goleador de estas Eliminatorias. Y estuvo cerca del hat-trick: después la picó por encima del arquero y marcó otro golazo, pero se lo anularon por off side...

Ya apenas había pisado el césped del Monumental, recibió la primera gran ovación de la noche y, pese a que intentaba concentrarse en la entrada en calor, no pudo ocultar su emoción y estuvo al borde de las lágrimas.

Lo mismo ocurrió cuando salió al campo de juego para el partido, acompañado por Thiago, Mateo y Ciro, sus tres hijos. Mientras, Antonela Roccuzzo, su esposa, miraba atenta desde un palco junto a la familia.

De esta manera, Lionel Messi -hombre récord del conjunto nacional como máximo goleador y con 193 presencias- empieza a escribir sus últimas páginas de su trayectoria con la Selección Argentina después de 20 años en la Mayor: fue campeón del Mundial de Qatar 2022, las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024 y la Finalissima 2022.

Clasificó Paraguay

En los otros encuentros de este jueves, Uruguay venció como local a Perú 3 a 0 para asegurar su lugar en el Mundial 2026.

Lo mismo sucedió con Paraguay que en Asunción igualó sin abrir el marcador con Ecuador.

Mientras que Colombia derrotó a Bolivia 3 a 0.

En la última fecha, Venezuela (18 puntos) y Bolivia (17) definirán quién irá al Repechaje. Venezuela recibirá a Colombia y Bolivia visitará a Brasil.

