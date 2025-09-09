¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
POLICÍA DE CORRIENTES

Dos personas vinculadas a hechos delictivos fueron detenidas en diferentes operativos

Por El Litoral

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 11:24

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo, en diferentes operativos, a dos personas relacionadas a hechos delictivos que se investigan en la ciudad Capital.

La primera detención se realizó por personal de la Comisaría IX Urbana, quienes en un recorrido de prevención de delitos, observaron un sujeto que merodeaba en inmediaciones de calle 31 y Bilbao.

El sospechoso intentó huir al notar la presencia policial, por lo que se persiguió, demoró e identificó a un hombre mayor de edad. Tras las primeras averiguaciones se vinculó al detenido con un hecho delictivo ocurrido el domingo en un local comercial, ubicado en avenida Armenia y calle Canal 13.

Por otro lado, efectivos de la Comisaría XVII Urbana que realizaban un patrullaje, demoraron a un sujeto vinculado con hechos delictivos ocurridos en la jurisdicción de la dependencia.

La detención se realizó en inmediaciones de calles Pasionarias y Bilbao, donde se identificó a un hombre mayor de edad.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías correspondientes, donde se continúan con las diligencias de cada caso.
 

