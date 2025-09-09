¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
CORRIENTES

Recuperaron un camión que fue denunciado como robado en Salta

Por El Litoral

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 12:47

La Policía de Corrientes informó que recuperó en la capital correntina un camión que fue robado en Salta.

En el marco de una investigación conjunta entre la Policía de Corrientes y de Salta, se pudo rastrear un camión marca Scania, modelo R112, que registraba un pedido de secuestro tras ser denunciado como robado en la provincia de Salta.

La investigación llevó a los efectivos a inmediaciones de calles Juan José Paso y Lavalle, donde se halló al vehículo.

El rodado de gran porte fue secuestrado y se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de turno, para luego ser trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continúan con los trámites de rigor.
 

